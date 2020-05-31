Gaziantep'te normalleşme süreci öncesi sessizlik hakim
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Gaziantep'te normalleşme süreci öncesi sessizlik hakim

Gaziantep'te normalleşme süreci öncesi sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında, 1 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan normalleşme süreci öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep'te sessiz hakim oldu.

31.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:33

Gaziantep'te normalleşme süreci öncesi sessizlik hakim

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında, 1 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan normalleşme süreci öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep'te sessiz hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de pek çok şehirde işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Salgın tedbirleri kapsamında, 1 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olan normalleşme süreci öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep'te ise sessizlik hakim oldu.

Kentte, normal zamanlarda araç ve yaya trafiğinin had safhada olduğu kalesi çevresi, Karagöz Caddesi, Balıklı Parkı, Gaziler Caddesi, Maarif Kavşağı ve İstasyon Caddesi gibi pek çok nokta yarın başlayacak olan normalleşme süreci öncesi sessizliğe büründü.

Bahsi geçen cadde ve sokaklarda, yarın başlayacak olan normalleşme süreci ile birlikte yoğunluğun artması bekleniyor.

Gaziantep'te normalleşme süreci öncesi sessizlik hakim

Kaynak: İHA

Manşet

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