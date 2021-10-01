Gaziantep'te 'Nizip İlçe Öğrenci Meclisi' ilk oturumunu gerçekleştirdi - Haberler
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Gaziantep'te "Nizip İlçe Öğrenci Meclisi" ilk oturumunu gerçekleştirdi

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'te

Gaziantep Valiliği tarafından oluşturulan Gazişehir Öğrenci Meclisi projesi kapsamında "Nizip İlçe Öğrenci Meclisi" bu yılki ilk oturumunu gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği tarafından oluşturulan Gazişehir Öğrenci Meclisi projesi kapsamında "Nizip İlçe Öğrenci Meclisi" bu yılki ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Nizip Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, projenin Gaziantep genelinde hayata geçirildiğini ve Nizip ilçesinde ise bu yıl ilkinin gerçekleştiğini belirtti.

Kaymakam Kemal Şahin, eğitim için önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Nizip İlçe Öğrenci Meclisimiz bundan böyle olağan toplantılarını yaparak belirledikleri gündem maddeleriyle ilçemizin eğitim ve öğretiminin yanında kültürel, çevresel ve spor faaliyetleri gibi birçok konuda fikirlerini beyan edip yardımcı olacaklar." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu belirterek "Bu nedenle bu tür projelerin önemli olduğuna inanıyor ve genç meclis üyelerimize başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduğumu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçenin sorunlarına ilişkin öğrencilerden ve katılımcılardan görüş alınarak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda Belediye Başkanı Sarı tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Gaziantep'te Nizip İlçe Öğrenci Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirdi

Gaziantep'te Nizip İlçe Öğrenci Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirdi

Gaziantep'te Nizip İlçe Öğrenci Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirdi

Gaziantep'te Nizip İlçe Öğrenci Meclisi ilk oturumunu gerçekleştirdi

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te 'Nizip İlçe Öğrenci Meclisi' ilk oturumunu gerçekleştirdi - Haberler
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