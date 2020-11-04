Gaziantep'te nitellikli orman için 15 bin zeytin ve Antep fıstığı fidanı dikilecek
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Gaziantep'te nitellikli orman için 15 bin zeytin ve Antep fıstığı fidanı dikilecek

04.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:12
Gaziantep'te nitellikli orman için 15 bin zeytin ve Antep fıstığı fidanı dikilecek

Gaziantep'te orman alanlarını nitelikli şekilde arttırmak üzere Şahinbey Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde sertifikalı 15 bin zeytin ile Antep fıstığı fidanının toprakla buluşturulmasına için protokol imzaladı.

Gaziantep'te orman alanlarını nitelikli şekilde arttırmak üzere Şahinbey Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde sertifikalı 15 bin zeytin ile Antep fıstığı fidanının toprakla buluşturulmasına için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey ilçesindeki Burç ve Kayakent bölgelerindeki 650 dekarlık alanda nitelikli orman oluşturmak üzere protokol yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, ağaçlardan elde edilecek ürünlerin yöre halkına da katkı sağlaması hedeflenen protokolü imzaladı.

Tahmazoğlu, yaptığı konuşmada, kente nitelikli orman alanları kazandıracaklarını belirtti.

Orman alanlarının arttırılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını aktaran Tahmazoğlu, Burç ve Kayakent bölgelerinde toplamda 15 bin zeytin ve fıstık fidanı dikileceğini aktardı.

Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak fidanları biz temin edeceğiz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ise dikimini ve bakımını gerçekleştirecek. Böylelikle Gaziantep ve Şahinbeyimize yeni orman alanları kazandırmış olacağız. Bu orman alanı nitelikli orman alanı olacak. İçerisindeki ürünlerden hem insanlar, hem de doğadaki canlılar faydalanmış olacak. Yeni bir orman alanını şehrimize kazandırmış olacağız."

İl Tarım ve Orman Müdürü Karayılan ise desteklerinden dolayı Şahinbey Belediyesine teşekkür ederek, "Sertifikalı 7 bin 500 fıstık ile 7 bin 500 zeytin fidanı dikilecek. Sayın Bakanımızın bizlere talimatı boş orman alanlarının tamamında meyve ağaçları ile birlikte Antep fıstığı ağaçlarının arttırılmasına yönelikti. İlk etapta 15 bin zeytin ve Antep fıstığı fidanı ile bize destek oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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