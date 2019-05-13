Gaziantep'te nilüfer çiçeklerinin yaprakları Karapınar Göletini yeşile boyadı

Ortaya çıkan eşsiz manzara havadan görüntülendi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bulunan Karapınar Gölü'nün üstü nilüfer çiçeklerinin yapraklarıyla yeşile boyandı. Ortaya çıkan bu manzara havadan da görüntülendi.

Yavuzeli ilçesinde bulunan Karapınar Gölü'nün üstü Bahar mevsimi ile birlikte nilüfer çiçeklerinin yaprakları ile kaplandı. Yemyeşil bir örtü ile örtülen gölet, çevredeki sarıdan yeşile uzanan doğanın rengine uyumlu hale geldi. Genelde Afrika, Avusturalya ve Güney Amerika'da meydana gelen ve Türkiye'de ise Bursa ve Bolu gibi illerde görülen muhteşem manzara bu kez ülkenin Güney Doğusu'nda ortaya çıktı. Çiçekleri sarı renkte açtığı öğrenilen Nilüfer'in yaprakları ve neden olduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.

Nilüfer çiçekleri koruma altına alındı

Yaprakların çiçek açtığı dönemlerde daha da doyumsuz hale gelen manzara ile insanların bölgeye akın ederken, bölgedeki piknik alanı işletmecileri yoğun ilgi görüyor. Manzara eşliğinde kebap, çay ve kahve keyfi yaptığı belirtilen vatandaşlar, manzaranın tadını çıkarıyor. Bölgede piknik alanı işletmesi bulunan Gürsel Yüksek, "Burada Ramazan ayından sonra oturacak yer bulamazsınız. İnsanlar gelir manzara eşliğinde çayını kahvesini içer" diye konuştu.

Gaziantep büyükşehir Belediyesi tarafından nilüfer çiçekler koruma altına alınırken, hiç bir şekilde çiçeklerin doğal ortamının bozulmasına fırsat verilmiyor. İçerisindeki çöplerin bile temizlenmediği gölün yerine bölgede daha büyük bir göl yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA