Gaziantep'te, nikah başvurularında eylül ayına tarih veriliyor
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Gaziantep'te, nikah başvurularında eylül ayına tarih veriliyor

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğün ve nikahları için yeni tarih belirlemek isteyen nişanlı çiftler, salonlara akın etti.

Gaziantep'te, nikah başvurularında eylül ayına tarih veriliyor
17.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:43

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğün ve nikahları için yeni tarih belirlemek isteyen nişanlı çiftler, salonlara akın etti. Gaziantep'te daha önce nikah başvurusu alan çiftler gecikmeli olarak nikahlarını yapmaya başlarken, yeni başvuranlara ise oluşan yoğunluk nedeniyle Eylül ayı için tarih veriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında toplu etkinliklerin yasaklanması ile binlerce çift, nikah ve düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Sürecin uzamasından endişe edenler yanlarına aldıkları şahitler ile nikahlarını kıyarken, birçok çift ise en mutlu günlerine yakınlarının tanıklık etmesi için normalleşme dönemini bekledi. 1 Haziran ile kontrollü sosyal hayatın başlaması ve 15 Haziran'dan itibaren nikah salonlarında tören yapılabileceğinin açıklanmasıyla çiftler erteledikleri nikahları için yeniden müracaatlarını başlattı. Birçok çift yeniden davetiye bastırarak belirledikleri gün içinde kıyılacak nikahlarına yakınlarını davet etti. Ancak, pandemi sürecindeki rezervasyonlar ve yeni başvurular ile nikah salonları oluşan yoğunluk ile çiftlere en yakın Eylül ayında tarih vermeye başladı.

1000'İ AŞKIN NİKAH KIYILACAKŞehitkamil Belediyesi de yeni normalleşme ile birlikte salonlarını nikah kıydırmak isteyen çiftler için hazırladı. Dezenfekte edilen salonda sosyal mesafenin korunması için bir kişinin yanındaki iki koltuk boş bırakıldı. Her tören sonrası dezenfekte edilecek olan salona gelenler ateşi ölçülüp, elleri dezenfekte edilerek maskeyle alınırken, sık sık sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılıyor.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her türlü önlemi aldıkları nikah salonlarında gün içinde 10 kişinin katılımıyla nikah kıydıklarını, 15 Haziran ile birlikte de daha geniş katılımlı nikahların gerçekleştirildiğini ifade etti. Törenlerde sosyal mesafe ve kişisel tedbir kurallarına riayet edildiğini anlatan Fadıloğlu, pandemi sürecinde gerçekleştirilemediği için ertelenen nikahlar ve yeni başvurular ile şu anda bini aşkın çiftin nikah akitlerini gerçekleştireceklerini kaydetti.'AŞIRI YOĞUNLUK VAR'Yeni başvurularda artık Eylül ayına gün verebildiklerini de anlatan Fadıloğlu, "Normalleşme süreciyle birlikte çiftlerimiz de ertelenen nikah akitlerini gerçekleştirmek için yeniden salonlara başvuruyor. Daha önce yapılan başvuruları öncelikli tutarak biz de tüm başvuranlara salon tahsisi yapıyoruz. Aşırı yoğunluk var, önceden birikmeler ile şu anda bini aşkın nikah için tarih ve saat belirlendi. Artık yoğunluk nedeniyle yapılan başvurularda Eylül ayına tarih verebiliyoruz" dedi.Fadıloğlu, bazı kişilerin bir an önce nikahlarını kıymak için tören sürelerinin kısa tutulması yönündeki talebini ise insanların en özel günlerini kısıtlamayı uygun bulmadıkları için kabul etmediklerini ifade ederek, "Tören sürelerini kısa tutarak insanların en mutlu günlerini seri şekilde hareket ederek bir anlamda kısıtlamayı doğru bulmadık. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hoşgörü bekliyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz törenlere gelirken gerekli tedbirlerini almaları ve bulaşın önlenmesi noktasında sosyal mesafeye dikkat etmeleridir" diye konuştu.

Salgın döneminde kurdukları nikah hayallerini gecikmeli olarak yapan çiftler de mutlu olduklarını ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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