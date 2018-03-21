Gaziantep'te Nevruz Kutlaması

Gaziantep'te bazı siyasi partiler öncülüğünde nevruz kutlaması düzenlendi.

HDP öncülüğündeki bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerince Bostancı Mahallesi'ndeki boş alanda yapılan kutlamalara, vatandaşlar katıldı.

Çalınan müzikler eşliğinde halay çekip eğlenen vatandaşlar, yakılan nevruz ateşinin çevresinde de eğlence düzenledi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da katıldığı programda, çeşitli parti temsilcileri halka hitap etti.

Kutlamalar olaysız sona erdi.