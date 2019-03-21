Gaziantep'te Nevruz Kutlamaları

Gaziantep'te Nevruz Kutlamaları

Gaziantep'te Nevruz kutlamalarıGAZİANTEP'te, HDP'nin organizasyonu ile düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti.

Gaziantep'te Nevruz kutlamaları

GAZİANTEP'te, HDP'nin organizasyonu ile düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti.

Bostancı Mahallesi'ndeki boş alanda yapılan kutlamalarda polis yoğun güvenlik önlemi alarak alana gelenler üst aramasından geçirdi. Havadan da drone ile görüntü alınan kutlamalarda alanı dolduran vatandaşlar sahneye çıkan grupların çaldığı müzikler eşliğinde halay çekerek söylenen şarkılara eşlik etti.

Kaynak: DHA
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