Gaziantep'te nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan vurulmuş halde bulundu

Gaziantep'in Araban ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir kişi ilçeye bağlı Karadağ Tepesi yakınlarında yerde yatan çizgili sırtlan olduğunu fark etti.

Çizgili sırtlanın silahla vurulduğunu gören kişi, durumu Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) Gaziantep Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler yaptıkları incelemede, çizgili sırtlanın öldüğünü belirledi.

Güvenlik güçleri çizgili sırtlanı öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş