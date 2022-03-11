GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti - Haberler

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GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti

AA - Güncel
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Gaziantep'te okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürünün müdahalesiyle kurtarıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te okulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, okul müdürünün müdahalesiyle kurtarıldı.

İnkılap İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi A.A'nın nefes borusuna okuldayken yiyecek kaçtı.

Nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark eden öğretmenler yardıma koştu.

Haber verilmesi üzerine öğrencinin bulunduğu yere giden okul müdürü Abdulazmi Çelik, müdahaleyle çocuğun nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkardı.

A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, nefes borusunun tıkanması sonucu ayakta durmakta ve nefes almakta güçlük çeken A.A'nın lavaboya girmesi, daha sonra öğretmenleri tarafından koridora getirilen öğrenciye müdürün müdahalesi yer alıyor.

GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti

GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti

GAZİANTEP - Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciye okul müdürü müdahale etti

AA / Güncel

okul müdürü, İmam Hatip, Gaziantep, Güncel, Haberler

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