Gaziantep'te Narkotik Operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarında yaklaşık 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında 3 gün arayla yapılan 2 operasyonda toplamda 3 kilo 735 gram metamfetamin (ateş buz), 2 kilo 500 gram esrar, 75 gram eroin, 5 adet captagon hap, 15 gram kannabınoıd (Bonzai) uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.



Operasyon sonrası ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, 22 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. - GAZİANTEP