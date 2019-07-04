Gaziantep'te nargile kullanımına düzenleme

Gaziantep Valiliğinden, ruhsatı olmayan mekanlar ile park, bahçe ve benzeri alanlarda nargile kullanımına izin veren kuruluşlar ve kullananlarla ilgili yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin birçok noktasında yer alan ve vatandaşların hizmetine sunulan park, meydan ve bahçelerin ortak kullanım alanları olduğu hatırlatıldı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşların aile bireyleriyle sıklıkla vakit geçirdikleri bu alanların korunması ve düzeninin sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın toplumsal kaynaşma ve birlikte yaşama kültürü kapsamında birbirlerinin haklarına riayet ederek, park, meydan ve bahçe gibi kamusal alanların kullanımına dikkat etmeleri, bu alanların korunması ve temiz bırakılmasını hususunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında rahatsızlığa mahal verecek uygulamalar için her türlü tedbirin alınarak kurallara uymayanlar ve ruhsatı olmayan mekanlar ile park, bahçe ve benzeri alanlarda nargile kullanımına izin veren kuruluşlar ve kullananlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır."

Kaynak: AA