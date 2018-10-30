Gaziantep'te Nar Ekşisi Telaşı Başladı

Sağlık açısından bilinen bir çok faydasının yanı sıra lezzeti ile de yemek ve salataların vazgeçilmez aroması olan nar ekşisinin yapımına başladı. Gaziantep'te yapımına başlanan nar ekşisi oldukça zahmetli bir yolcuğun ardından sofraları süslüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ekim ayında başlayan nar hasadında toplanan narlar, zahmetli bir yolculuğun ardından nar ekşisine dönüştürülüyor. Nar bahçelerinden toplanan meyveler, ilçede imece usulü çalışma ile birtakım işlemlerden geçiriliyor. Bıçakla ortadan ikiye ayrılan meyvelerin taneleri ise sopalarla vurularak kabuklarından ayrılıyor. Plastik leğenlerde biriktirilen taneler, süzme ve ayıklamanın ardından, temiz bir çuval ve çizme yardımı ile ezilerek suyu çıkartılıyor. Kazana dökülen nar suları yaklaşık 5-6 saat kaynatılarak, kıvamına getiriliyor. Bal kıvamına getirilen nar ekşisi, soğutularak şişeleniyor.

Sağlık kaynağı olan nar, lezzetiyle de yemek ve salataların vazgeçilmez aromaları arasında yer alıyor.

Kilosunun 45-50 TL'den satılması bekleniyor

Zahmetli yolcuğun ardından organik narları ekşiye dönüştürdüklerini anlatan Osman Çavuş, nar ekşisi fiyatlarının ise 45-50 TL arasında olmasını beklediklerini ifade etti. El yapımı nar ekşisinin daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu belirten Çavuş, "6 yıldır nar ekşisi üretiyoruz. Bu ekşileri tamamen kendi ürettiğimiz narlardan yapıyoruz. Tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Oldukça zor ve zahmetli çalışmanın ardından ürettiğimiz nar ekşilerin bu yılki kilogram satış fiyatının 45-50 TL arasında olmasını bekliyoruz" dedi.

Sağlık açısından faydaları biliniyor

Çavuş, narın sağlık açısından bir çok faydasının da bilindiğini anlatarak, "Özellikle kan şekeri ve kolesterolü dengelediğini biliyoruz. Kalp sağlığını koruduğu hatta kanser hücrelerinin gelişimini de engellediği belirtiliyor. Bilimsel araştırmalarda, çalışmalarda, antioksidan özelliğinin yanı sıra C vitamin oranı yüksekliği, prostat gibi bazı kanser türlerini yavaşlatmaya yada önlemeye yardımcı olduğu, arterlerde plaka oluşumunu önlediği gözlemlenmiş. Faydaları saymakla bitmiyor" dedi - GAZİANTEP