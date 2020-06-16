Gaziantep'te nakliyatçılarla yükleyiciler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı Gaziantep'te nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında çıkan yük kavgasında silahlar konuştu.

Gaziantep'te nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında çıkan yük kavgasında silahlar konuştu. Çatışmaya dönen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi nakliyatçılar sitesi içerisinde nakliyatçılar ve yükleyiciler arasında yük taşıma konusunda kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga çatışmaya dönünce vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar S.K., Y.K., E.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki M.K.'nın cenazesinin ise yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA