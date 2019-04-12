Gaziantep'te, Naftalin Şakası 12 Öğrenciyi Zehirledi

GAZİANTEP'te, 12 ortaokul öğrencisi, bir arkadaşlarının şaka amacıyla içtikleri suya attığı naftalinden zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mahmut Hümayün Ortaokulu 5-A sınıfında eğitim gören öğrenciler, teneffüste bahçeye çıktı. Bu sırada sınıfta kalan bir öğrenci, iddiaya göre şaka amacıyla arkadaşların su mataralarına naftalin attı. Tenefüs bitiminde sınıfa dönerek, mataralarındaki suları içen öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleri başladı. Öğretmenler ve okul idaresi hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen sağlık görevlileri, zehirlenme belirtisi gösteren 12 öğrenciyi ambulansla çeşitli hastanelere götürdü.

Öğretmenler, yaptıkları araştırma sonunda bir öğrencinin, arkadaşlarının mataralarına naftalin attığını belirledi. Arkadaşlarının hastanelik olmasına neden olan ve adı açıklanmayan öğrencinin ailesi okula çağırılarak uyarılırken, 12 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. - Gaziantep

Kaynak: DHA