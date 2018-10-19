Gaziantep'te Muhtarlar Günü kutlandı

GAZİANTEP'te 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Türkiye Muhtarlar Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Muhtarlar Derneği Başkanı Ökkeş Titiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

19 Ekim Muhtarlar Günü'nün anlam ve öneme değinen Ökkeş Titiz, Muhtar Devlet teşkilatının kılcal damarlarını oluşturan seçilmiş kişilerdir. Seçilmiş kişiler olarak devlet ve vatandaş arasındaki, toplum bütünlüğünün sağlanmasında ve kamu düzenini yerine getirilmesinde muhtarlar olarak üzerimize düşen görevin bilincindeyiz Muhtarlar günümüz kutlu olsun dedi.

Program folklor gösterisi ve güvercin uçurulmasının ardından sona erdi.