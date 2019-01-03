Gaziantep'te Muhtar Ölü Bulundu

Gaziantep'te bir muhtar, boş arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Burç Mahallesi'ndeki boş arazide yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yeşilpınar Mahalle Muhtarı Eyüp Yıldız ((33) olduğunu ve silahla vurulduğunu tespit etti.

Yıldız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA