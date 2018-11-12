Gaziantep'te "Ms Hasta Okulu" Düzenlenecek

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde "Multipl Skleroz (MS) Hasta Okulu" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Münife Neyal tarafından 17 Kasım'da, 11.00 -13.00 saatlerinde düzenlenecek MS Hasta Okulu'nda, hastalıkla ilgili bilgiler paylaşılacak.

Hastanenin toplantı salonundaki ücretsiz etkinliğe dileyen herkes katılabilecek.