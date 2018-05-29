Gaziantep'te Motosikletli Davulcu Dönemi

Kentin hızla büyümesi ve artan nüfus ile birlikte Gaziantep'te davulcular artık motosiklet üstünde davul çalarak vatandaşları sahura uyandırıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde çekilen görüntülerde Ramazan davulcuları, motosiklet üstünde davul çalarak mahalleyi sahura uyandırıyor. Daha önce kapı kapı gezerek maniler söyleyen davulcular, hızla büyüyen kentteki tüm evlere davul sesini duyurabilmek amacıyla motosikletle sokak ve caddeleri geziyor.

Sahur vaktinde davul sesinin yankılandığı kentte sahur için uyananların evlerinden yansıyan ışıklar, cami minareleri ve sokak aydınlatma lambaları geceyi aydınlatıyor - GAZİANTEP