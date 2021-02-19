Gaziantep'te motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde motosikletin çarptığı 83 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bekirbey Mahallesi'nde sokakta yürüyen Osman Ö'ye plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Osman Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman Ö'nün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak