Gaziantep'te motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Gaziantep'te motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

07.10.2019 19:50
Gaziantep'te motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Yeni Mahalle'de Ahmet K. yönetimindeki 27 SK 043 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Merve Halil'e çarptı.

Kazada yaralanan Halil, sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk, Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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