Gaziantep'te motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye Yeni Mahalle'de Ahmet K. yönetimindeki 27 SK 043 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Merve Halil'e çarptı.
Kazada yaralanan Halil, sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk, Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesine sevk edildi.