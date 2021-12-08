Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'te motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

Beyler Mahallesi'nde H.G. yönetimindeki 27 SB 040 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan M.T'ya çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title