Gaziantep'te motosiklet şarampole devrildi: 1 yaralı
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Gaziantep'te motosiklet şarampole devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te motosiklet şarampole devrildi: 1 yaralı
26.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:46

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ş.K. (19) idaresindeki plakasız motosiklet, İdilli Mahallesi köprüsü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nden Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.

İdilli Mahallesi'ndeki yol genişletme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Kemal Vural ve belediye işçileri de kaza yerinde çalışma yapan ekiplere yardımcı oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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