Gaziantep'te motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

13.10.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:55
Gaziantep'te motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan K. yönetimindeki 55 ABZ 089 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Küçük Sanayi civarında plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki Mehmet K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçtığı ifade edilen otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 19:59:57. #1.15#
title