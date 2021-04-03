Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve 16 suç kaydı bulunan H.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz