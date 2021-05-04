Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İlçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
İncelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheli H.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.
Öte yandan, 3 ayrı güvenlik kamerası kaydında, şüphelinin bina girişlerinde bulunan motosikletleri alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu