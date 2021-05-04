Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 ayrı motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İncelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheli H.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

Öte yandan, 3 ayrı güvenlik kamerası kaydında, şüphelinin bina girişlerinde bulunan motosikletleri alarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (5)
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Emniyet'ten camideki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama: Provokasyon olduğu ortadadır
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Kısıtlamayı ihlal eden karı-koca ceza yiyince deliye döndü! Polise bağırarak bela okudular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Yaşar Güler Mustafa Şentop Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız
Spor Gökhan Töre Caner Erkin Serdar Aziz Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:46:51. #1.16#

title