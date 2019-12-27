Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

27.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:18

Nizip ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezide meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalan şüphelinin M.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi adresinde yakalayan ekipler, çalınan motosikletleri de buldu.

Bu arada ilçe merkezinde polis kovalamacası sonucu yakalanan G.D. ve H.G'nin bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA