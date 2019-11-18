Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındıAlınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalan kişinin M.K.

18.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:10
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalan kişinin M.K. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi adresinde yakalayan ekipler, çalınan motosikleti de bularak sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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