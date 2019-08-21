Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

21.08.2019 13:16

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, her iki motosikleti de S.S'nin çaldığını belirledi. Zanlının yerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA