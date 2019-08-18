Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

18.08.2019 15:08

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre Tahtani Mahallesi'nde 1 ağustos tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığını araştıran ekipler, olayı H.G. ve A.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA