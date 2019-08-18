Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

18.08.2019 15:08
Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre Tahtani Mahallesi'nde 1 ağustos tarihinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığını araştıran ekipler, olayı H.G. ve A.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et