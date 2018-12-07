Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişi motosiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişi motosiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, geçen ay Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceledi.
Yapılan araştırmada, motosikleti çalan bir kişiyi tespit eden polis, adresini belirlediği Y.Y. isimli şüpheliyi evinde gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.