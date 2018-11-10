Gaziantep'te Motosiklet Hırsızlığı İddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 kişi motosiklet çaldıkları iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, ekim ayı içerisinde Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş ve apartmanlara ait kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan araştırmada, motosikleti çalan iki kişiyi tespit eden polis, adreslerini belirledikleri İ.H.K ve Y.Y. isimli şüphelileri evlerinde gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.