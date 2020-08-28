Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
28.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:39

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeki iki motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ev, iş yeri ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkları M.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının hırsızlıktan 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin park halindeki iki motosikleti çalması ve iş yerine kapıyı zorlayarak girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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