Gaziantep'te Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.P. (16) yönetimindeki 27 SA 067 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi çevre yolunda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
H.P. ile beraberindeki U.Ç. (16) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA