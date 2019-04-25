Gaziantep'te Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Gaziantep'te Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, H.P. (16) yönetimindeki 27 SA 067 plakalı motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi çevre yolunda sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

H.P. ile beraberindeki U.Ç. (16) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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