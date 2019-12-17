Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

17.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:22
Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı

'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, K.B. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, Dağyolu Sokak'ta kontrolden çıkarak, bir evin bahçesinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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