Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
17.12.2019 20:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:22
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, K.B. (16) idaresindeki plakasız motosiklet, Hürriyet Mahallesi Dağyolu Sokak'ta kontrolden çıkarak, bir evin bahçesinde devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA