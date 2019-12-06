Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Suriye uyruklu Ahmed Beşbılo (24) idaresindeki 27 MH 088 plakalı motosiklet, Cevdetpaşa Mahallesi 308 No'lu Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.