Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haber

Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

06.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:44
Gaziantep'te motosiklet devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.


Suriye uyruklu Ahmed Beşbılo (24) idaresindeki 27 MH 088 plakalı motosiklet, Cevdetpaşa Mahallesi 308 No'lu Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler