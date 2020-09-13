Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın
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Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın

Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın GAZİANTEP'te, mobilya atölyesinde çıkan yangında patlama meydana geldi.

Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın
13.09.2020 02:28 | Son Güncelleme: 13.09.2020 02:32

Gaziantep'te mobilya atölyesinde korkutan yangın

GAZİANTEP'te, mobilya atölyesinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Barak Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında içeride bulunan sonucu oksijen tüpü alev alarak patladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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