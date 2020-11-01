Gaziantep'te mısır hasadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te mısır hasadı

01.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:36
Gaziantep'te mısır hasadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde silajlık mısır hasadı besicilerin yüzünü güldürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde silajlık mısır hasadı besicilerin yüzünü güldürüyor.

Araban Ovası'nda buğday ve arpa hasadından sonra ikinci ürün hayvan yemi olarak yetiştirilen 10 bin dönüm alanda hasadı yapılan mısır silajları, bölgedeki hayvan çiftliklerine gönderilmeye başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, Araban Ovası'nın verimli topraklarında buğday ve arpa hasadından sonra ikinci ürün olarak silajlık mısır yetiştirildiğini kaydetti.

Mısır silajının kaliteli yem olarak bölgedeki hayvan çiftliklerine gönderildiğini aktaran Altun, "Buğday ve arpa samanının bir kilogramı şu anda 700 kuruş iken hayvanların yetişmesinde önemli besin kaynağı olan ve protein değeri yüksek, süt oranını arttırdığı hayvanları besili yapan mısır silajının bir kilogramı ise 160 kuruş olması, üreticilerimizin zarar etmesine neden oluyor. Çiftçilerimiz mısır silajındaki düşük fiyatın düzelmesini istiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

İlgili Haberler

(ŞANLIURFA - ÖZEL)Siverek'te susam hasadı başladı
(ŞANLIURFA - ÖZEL)Siverek'te susam hasadı başladı
Son dakika haberi | Gaziantep'te tur şirketi ofisinde yangın
Son dakika haberi | Gaziantep'te tur şirketi ofisinde yangın
Gaziantep'te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada
Gaziantep'te dayı yeğenin öldüğü feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Çağla Şıkel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Fransa Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te mısır hasadı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 11:38:23. #1.15#
title