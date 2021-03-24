Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
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Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

24.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:20
Gaziantep'te minibüsün çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

Gaziantep'te minibüsün çarptığı lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te minibüsün çarptığı lise öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Kaya, tedavi gördüğü özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Gazikent Mahallesi'nde dün sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsün çarptığı lise öğrencisi Muhammet Kaya (17) yaralanmış, kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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