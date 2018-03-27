Gaziantep'te Minibüsün Çarptığı Kişi Öldü
Gaziantep'te minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Gaziantep'te minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö. idaresindeki 27 S 4791 plakalı minibüs, merkez Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahalesi'ndeki genel nokta kavşağından yolun karşısına geçmeye çalışan Cihan Selçuk'a (30) çarptı.
Ağır yaralanan Selçuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Selçuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.