Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk öldü
Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
02.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:32
Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Ünaldı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Karalar'a (3) minibüs çarptı.
Ağır yaralanan Karalar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA