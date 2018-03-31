Gaziantep'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 8 Yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil ile 27 GE 705 plakalı minibüs Gaziantep-Adana otobanının 5. kilometresindeki acil çıkış dönemecinde çarpıştı.
Kazada, kimlikleri tespit edilemeyen 1'i çocuk 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.