Gaziantep'te Minibüs Hırsızlığına 2 Gözaltı
GAZİANTEP'te, içerisinde inşaat malzemesi bulunan minibüsü çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.
GAZİANTEP'te, içerisinde inşaat malzemesi bulunan minibüsü çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde pazartesi günü, içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu park halindeki 27 HV 218 plakalı minibüs çalındı. Minibüsün sahibi A.E.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, aynı suçtan kaydı bulunan Mahir Y. (24) ve Sergen A. (23) olduğu belirlendi.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, ele geçirilen minibüs ise sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - Gaziantep
Kaynak: DHA