Gaziantep'te, mimarlardan köprü restorasyonuna tepki

Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ile mimar olan Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu, Araban ilçesinde bulunan ve 19 asır önce inşa edilen Septimius Severus Köprüsü'nde yapılan restorasyonun aslına uygun olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü'nde 3 yıl önce restorasyon çalışmaları başlatıldı. Ancak, restore edilen yapının düşen taşları yerine aslına uygun olmayan taşlar konulması tepkilere neden oldu. Uzunluğu 30, yüksekliği ise 8 metre olan köprünün restorasyon çalışması ile korunmaktan çok tahrip edildiğini savunan Turizm Derneği Başkanı Sıtkı Severoğlu, konuya biran önce yetkililerin el koymasını istedi.

Mimarlar Odası Başkanı Hasan Özgür Girişken ise Roma döneminden kalan köprünün insanlığın ortak mirası olduğunu ve yapılacak müdahalelerin geri dönüşü olmadığını belirterek, duyarlılık çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA