Gaziantep'te "Milli Mücadele Tabiat Parkı" Kuruluyor

Gaziantep'te Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Milli Mücadele Tabiat Parkı" kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi sınırlarında 34 hektarlık alanda kurulacak parkın konsept projesi tamamlandı.

Milli mücadelede Antep savunmasının en önemli kahramanlarından Şahin Bey'in şehit edildiği ve anıtının bulunduğu alanda inşa edilecek parkta, Dokurcum Değirmeni'nin hemen yanında şehit olmuş 14 çocuk için şehitlik alanı da oluşturulacak.

Buradaki şehit çocuklara ithafen, körebe ve oyun oynayan çocuk heykelleri yer alacak.

Antep savunmasının canlandırılacağı parkta, doğal siperler, savaşan asker ve halk heykellerine yer verilecek. Şahin Bey'in silah arkadaşlarının son taarruz akşamı toplantısını anlatan heykellerin de yer alacağı parkta, Gaziantep'in 11 aylık savunmasında yaşanan olaylarla ilgili seramik ve rölyef panolar tasarlanacak.

Parkta Geleneksel mimariye uygun mescitlere ve kent mimarisiyle uyumlu çeşmelere de yer verilecek.