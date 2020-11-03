Midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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Midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

03.11.2020 08:45 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:00

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 27 H 0658 plakalı midibüs, Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 09:00:07. #1.14#
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