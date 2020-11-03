Midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 27 H 0658 plakalı midibüs, Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş