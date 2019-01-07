Gaziantep'te Midibüsün Çarptığı Çocuk Öldü
Gaziantep'te midibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te midibüsün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Rüstem Geyik idaresindeki 27 H 260 plakalı midibüs, Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nehircan Gedik'e (15) çarptı.
Ağır yaralanan Gedik, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nehircan Gedik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA