Gaziantep'te midibüs motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
11.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:19
Gaziantep'te midibüsün motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te midibüsün motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen midibüs, İncilipınar Mahallesi'nde Niyazi Karadere kontrolündeki motosiklete çarptı.
Kazada, sürücü ile motosikletteki eşi Leyla Karadere yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Leyla Karadere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karadere'nin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri midibüs sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş