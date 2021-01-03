Gaziantep'te meyve suyu kutusu ve banyo lifine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te meyve suyu kutusu ve banyo lifine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

03.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 21:08
Gaziantep'te meyve suyu kutusu ve banyo lifine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te meyve suyu kutusu ve banyo lifine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Gaziantep'te meyve suyu kutusu ve banyo lifine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yeditepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan T.H. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, meyve suyu kutusu ve banyo lifi içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.H, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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