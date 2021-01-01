Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
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Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

01.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:46
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, yılbaşında alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sessizliğe büründü.

GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, yılbaşında alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 478 kişiye idari para cezası kesildi.

 


Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

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