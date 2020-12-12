Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

12.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:17
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, işlek caddelerde, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti. Sessizliğin hakim olduğu kentte, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimse görünmedi.


Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı
Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

İlgili Haberler

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone
Sahiller ve caddeler boş kaldı - Drone
ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokak ve caddeler boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokak ve caddeler boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Defne Samyeli Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:17:32. #1.15#
title