Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı

GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, işlek caddelerde, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak vatandaşların izinlerini kontrol etti. Sessizliğin hakim olduğu kentte, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimse görünmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ